COP30 'não pode terminar sem um roteiro' para abandonar os combustíveis fósseis, diz Colômbia

"Não pedimos um documento vazio, um anúncio vazio", declarou Vélez em coletiva de imprensa, cercada por ministros e negociadores, no último dia da COP30 no Brasil.

A conferência climática de Belém não pode terminar "sem um roteiro claro, justo e equitativo para abandonar os combustíveis fósseis no mundo", declarou, nesta sexta-feira (21), a ministra colombiana do Meio Ambiente, Irene Vélez, representando cerca de trinta países.

O último rascunho da presidência brasileira da conferência não menciona o abandono dos combustíveis fósseis, o que provocou a mobilização da União Europeia e de outros países.

A Colômbia organizará uma conferência internacional para impulsionar o abandono destes combustíveis nos dias 28 e 29 de abril em Santa Marta, anunciou a ministra.

O rascunho da declaração política da COP30 "não é suficiente, temos que trabalhar e temos tempo para melhorá-lo", acrescentou a ministra espanhola da Transição Ecológica, Sara Aagesen.

A COP30, que foi interrompida na quinta-feira por um incêndio na área dos pavilhões que obrigou a evacuação da sede, termina oficialmente na noite desta sexta-feira.