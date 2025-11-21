Bitcoin alcança seu menor nível desde abril

Estas preocupações puseram fim no forte aumento registrado desde abril nas cotações de Wall Street e provocaram perdas significativas nas ações de tecnologia.

O bitcoin seguiu em sua trajetória de queda nesta sexta-feira (21), em meio a uma aversão ao risco, em um mercado preocupado com as altas valorizações do setor da inteligência artificial (IA).

O bitcoin, por sua vez, perdeu mais de 33% de seu valor desde que registrou sua valorização máxima no começo de outubro, de US$ 126.251,31 (R$ 769.615,36, na cotação da época).

Por volta das 19h GMT (16h de Brasília) desta sexta-feira, a criptomoeda com maior capitalização operava em baixa de 3,17%, situando-se em torno dos 84.442 dólares (455.108 reais), após ter registrado uma queda até 80.553,56 dólares (434.151,46 reais), seu mínimo desde abril.

"Sua volatilidade é inerente à sua natureza, e seu preço é fortemente influenciado pelo sentimento do mercado", assinalou Danni Hewson, analista da AJ Bell.

"O risco durante uma venda maciça de criptomoedas é que os investidores, ansiosos por vender, exacerbem a queda", explicou.