Após fala sobre Belém, Merz espera ter boa conversa com Lula

Premiê alemão minimizou comentário sobre capital paraense que gerou desconforto e disse querer falar com petista no G20. "Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo, e Lula provavelmente aceitará isso", ironizou.O chanceler federal alemão, Friedrich Merz , minimizou a importância de sua fala sobre Belém que causou mal-estar nesta semana no Brasil e disse que espera ter uma conversa "totalmente descomplicada" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do G20 na África do Sul, que começa no próximo sábado. "Eu disse que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo, e o presidente Lula provavelmente aceitará isso", ironizou o líder alemão em coletiva de imprensa com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, nesta quarta-feira (19/11) em Berlim. Merz afirmou estar ansioso por novos encontros com Lula, com quem já teve um "encontro pessoal muito bom" na ocasião da Cúpula de Líderes, em Belém, ocorrida entre 6 e 7 de novembro. Ele ressaltou ter transmitido seus melhores cumprimentos ao líder brasileiro através do ministro alemão do Meio Ambiente, Carsten Schneider, que se encontrou com Lula no Brasil nesta quarta-feira. "Contentes por voltar daquele lugar onde estávamos" Após elogiar a Alemanha como "um dos países mais bonitos do mundo" durante um discurso em um evento em Berlim na semana passada, o chanceler acrescentou: "Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos". A fala causou mal-estar no Brasil e foi também criticada na Alemanha, e o presidente Lula rebateu , dizendo que Merz deveria ter aproveitado a cultura e a culinária paraenses durante a visita ao Brasil e listou uma série de atrações e atividades, afirmando que "Berlim não oferece 10% da qualidade" do Pará e de Belém. "[Merz], na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará", afirmou o petista ao discursar na inauguração de uma ponte em Tocantins. O porta-voz do governo Merz, Stefan Kornelius, afirmou nesta quarta-feira não acreditar que haja qualquer prejuízo às relações teuto-brasileiras, sublinhando que, pelo contrário, Merz "aproveitou intensamente sua curtíssima viagem ao Brasil para estreitar as excelentes relações entre a Alemanha e o Brasil". "O chanceler não teve a intenção de falar de forma depreciativa sobre o Brasil", sublinhou Kornelius, negando que Merz tenha algum motivo e intenção de se desculpar pelo comentário. Na Alemanha, políticos do Partido Verde e do Partido Social-Democrata (SPD) criticaram Merz. À DW, a deputada Isabel Cademartori, do SPD, disse que "um chanceler alemão deve evitar dar a impressão de que trata os importantes países parceiros do Sul Global com arrogância ocidental." O ministro da Fazenda e co-líder do SPD, Lars Klingbeil, afirmou na quarta-feira, em Xangai, em resposta a perguntas de jornalistas, que a visita de Merz a Belém foi muito positiva. Há projetos conjuntos com o Brasil. "Também notei esse incômodo, mas vamos resolvê-lo rapidamente", disse Klingbeil. Ele sempre defendeu que os políticos tenham liberdade de expressão, acrescentou o líder do SPD. Porta-vozes dos Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento também afirmaram não ter notado qualquer desentendido. md/cn (DPA, Reuters)