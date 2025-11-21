Alemanha anuncia € 1 bilhão para fundo de florestas do Brasil
Anúncio vem na reta final da COP30. Valor será repassado ao longo de dez anos ao TFFF. Brasil tenta arrecadar 10 bilhões de dólares para o fundo.A Alemanha anunciou um aporte de 1 bilhão de euros (R$ 6,1 bilhões) para oFundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). A iniciativa é a aposta do governo brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas deste ano, a COP30, para recompensar países e investidores pela conservação das florestas tropicais no mundo. Aguardado há dias, o anúncio veio na reta final da conferência, quando as negociações entram em fase decisiva. Segundo ministros alemães, o país contribuirá com o valor gradativamente ao longo dos próximos dez anos. Ao ser lançado na Cúpula dos Líderes, que precedeu a COP30 na capital paraense, o TFFFarrecadou aproximados 5,5 bilhões de dólares, com aportes importantes de Noruega, França, Indonésia e Brasil – estes dois últimos, que investirão 1 bilhão de dólares cada, também deverão ser beneficiários do fundo. Portugal anunciou, por sua vez, uma contribuição simbólica de 1 milhão de euros (1,15 milhão de dólares). A Alemanha costuma fazer doações para a conservação de florestas tropicais em países em desenvolvimento. O chanceler federal alemão, Friedrich Merz (CDU), em seu discurso na COP30, havia se limitado a prometer um valor "significativo" para o TFFF. A imprecisão sobre a quantia frustrou atores interessados em ver a iniciativa avançar. Boas-vindas pelo Brasil Uma coalizão de entidades ambientais e de desenvolvimento da Alemanha pediu que o governo disponibilizasse 2,5 bilhões de dólares ao TFFF, valor próximo ao prometido pela Noruega. O menor valor aportado, porém, foi bem recebido pelo governo brasileiro e por organizações do nicho. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o aporte alemão serve como "demonstração de que, de fato, esse instrumento de financiamento global é muito bem desenhado, muito bem estruturado e que começa a dar as respostas." Para especialistas na Alemanha, a promessa fortalece o fundo. "O sinal político dado pelo apoio alemão ao TFFF pode ajudar a fazer da COP30 no Brasil um sucesso", declarou Martin Kaiser, diretor do Greenpeace Alemanha, à AFP. O anúncio veio num momento de constrangimento entre Brasil e Alemanha, depois que Merz se referiu pejorativamente a Belém na volta para casa de uma curta passagem pela COP30. Como funciona o TFFF Segundo o Brasil, o fundo precisa arrecadar 10 bilhões de dólares para deslanchar. Inicialmente, entretanto, o governo projetava 25 bilhões de dólares. Mais adiante, sobretudo com a entrada de investidores privados, a expectativa é que o TFFF alcance os 125 bilhões de dólares. Diferentemente do modelo tradicional de doações, que financia projetos visando a preservação da biodiversidade, o TFFF propõe que os países sejam pagos por resultados pré-definidos, a serem comprovados por imagens de satélite. Também devem demonstrar que têm mecanismos transparentes para o uso dos fundos e métodos confiáveis para o monitoramento de suas florestas. Segundo Jochen Flasbarth, um importante negociador climático do governo alemão, trata-se de "uma iniciativa inovadora porque preenche uma lacuna financeira e uma lacuna de justiça". Para ele, "é uma mensagem muito clara para os nossos bancos públicos" da "credibilidade que é necessária para concretizar o acordo em Belém." Os recursos são arrecadados a juros reduzidos, como um ativo de baixo risco, e então reinvestidos em projetos com maior taxa de retorno. A proposta do Brasil é que a diferença seja repassada aos países com florestas tropicais, proporcionalmente à área preservada, e o dinheiro emprestado seja devolvido aos investidores com lucro. Outro ponto-chave da proposta é que populações indígenas e comunidades tradicionais desempenhem papel central, recebendo pelo menos 20% dos pagamentos recebidos por cada país. O desafio do desmatamento Um quarto do dióxido de carbono proveniente dos combustíveis fósseis é absorvido pelas florestas tropicais, temperadas e boreais. Ao redor do mundo, entretanto, estes ecossistemas têm deixado de ser sumidouros de carbono para se transformarem em fontes de emissões, segundo cientistas. O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, sobretudo por causa do desmatamento e da agropecuária. Só as emissões por desmatamento superam todas as emissões da Arábia Saudita e do Canadá, duas grandes nações petroleiras, explica o Observatório do Clima. O financiamento climático e a proposta de estabelecer um mapa para o abandono dos combustíveis fósseis figuram entre os maiores impasses que pairam sobre a zona azul da COP30, onde se reúnem os representantes de governos até o fim desta semana. Ao contrário do esperado, nenhum novo rascunho de texto final foi divulgado na quarta-feira. "Sabemos cientificamente que daqui para a frente temos de reduzir as emissões globais em 5% por ano e estamos atualmente a aumentar 1% por ano", afirmou Johan Rockström, diretor de Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático, à agência Lusa. "Os melhores planos em cima da mesa aqui na COP30 vão reduzir as emissões em 5%, mas é ao longo de 10 anos. Ou seja, 10 vezes mais devagar do que deveriam." A necessidade de superar os combustíveis fósseis foi mencionada oficialmente pela primeira vez há dois anos na COP28 no Dubai, mas nunca foi estabelecido como e nem quando isso poderá acontecer. A tentativa do Brasil de sair da COP30 com avanços num roteiro concreto continua, entretanto, longe de obter consenso. Durante a Cúpula dos Líderes, Lula ainda anunciou a intenção de criar outro fundo para levantar recursos arrecadados com a exploração de petróleo. O objetivo seria financiar projetos e ações que viabilizem a transição energética e o combate às mudanças climáticas. Ainda não está claro, entretanto, quando nem como a proposta será operacionalizada. (Com AFP, Lusa) Autor: Heloísa Triano