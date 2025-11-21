Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Tipo Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 SÃO PAULO (Brasil) - Show do Oasis em São Paulo -  (até 23)

Europa

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

África

 JOANESBURGO (África do Sul) - Cúpula G20 -  (até 23)

TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 (+) MÉXICO (México) - Marcha pelo fim da violência contra as mulheres - 

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  13H00

Europa

 ESTRASBURGO (França) - Publicação pela Comissão Europeia do seu parecer sobre os orçamentos dos Estados-Membros para 2026 -  12H00

QUARTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 (+) LIMA (Peru) - Juiz anuncia sentença ao ex-presidente Martín Vizcarra por corrupção -  12H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas -  17H00

QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2025

Europa

 IZNIK (Turquia) - Visita do papa Leão XIV -  (até 30)

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego para o mês de outubro de 2025 -  10H00

