AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2025
SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025
América
SÃO PAULO (Brasil) - Show do Oasis em São Paulo - (até 23)
Europa
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
África
JOANESBURGO (África do Sul) - Cúpula G20 - (até 23)
TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2025
América
(+) MÉXICO (México) - Marcha pelo fim da violência contra as mulheres -
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00
Europa
ESTRASBURGO (França) - Publicação pela Comissão Europeia do seu parecer sobre os orçamentos dos Estados-Membros para 2026 - 12H00
QUARTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2025
América
(+) LIMA (Peru) - Juiz anuncia sentença ao ex-presidente Martín Vizcarra por corrupção - 12H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 17H00
QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2025
Europa
IZNIK (Turquia) - Visita do papa Leão XIV - (até 30)
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025
América
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego para o mês de outubro de 2025 - 10H00