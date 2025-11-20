Zelensky diz que ainda há 22 desaparecidos após ataque russo

Este foi um dos ataques aéreos mais mortais no oeste da Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Um míssil entrou pelo telhado de um edifício residencial da cidade, onde os socorristas trabalham entre os escombros.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (20), que 22 pessoas ainda estão desaparecidas na cidade de Ternópil, oeste do país, onde um bombardeio na véspera deixou 26 mortos, incluindo três crianças.

"Durante toda a noite, nossos socorristas trabalharam em Ternópil e as operações de busca e resgate continuam em andamento. 22 pessoas ainda estão desaparecidas", afirmou o presidente nas redes sociais.

Zelensky indicou que mais de 200 socorristas de diferentes regiões foram mobilizados na cidade para as operações de buscas.

Os serviços de emergência ucranianos confirmaram à AFP que não conseguem localizar mais de 20 pessoas. "Até que desmontemos a estrutura e concluamos uma inspeção completa, não posso divulgar nenhuma informação", disse à AFP Oleksandr Jorunzhy, porta-voz deste serviço.

Na noite de quarta-feira, foram divulgadas imagens dos socorristas trabalhando no escuro entre os escombros e usando guindastes para alcançar a parte superior destruída do edifício, um bloco de apartamentos típico da era soviética.