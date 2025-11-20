Ucrânia está pronta para trabalhar com EUA no plano para acabar com a guerra

A Ucrânia está pronta para trabalhar com os Estados Unidos no plano para acabar com a guerra com a Rússia, afirmou Kiev nesta quinta-feira(20), depois que Washington apresentou oficialmente um "projeto" nesse sentido ao presidente Volodimir Zelensky. Nenhuma das partes revelou detalhes da proposta, mas, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, incluiria algumas das exigências de Moscou.

O gabinete de Zelensky afirmou que esperava discutir o conteúdo do plano com Trump nos próximos dias. A seguir, o que se sabe sobre a proposta. - Território - Os detalhes do plano, compartilhados com a AFP por um funcionário de alto escalão familiarizado com o assunto, parecem incluir demandas-chave da Rússia que a Ucrânia havia rejeitado e equiparado a uma rendição. Ao mesmo tempo, explicou esta fonte, a proposta não deixa claro quais compromissos a Rússia assumiria em troca.

O plano, que conteria 28 pontos, estabelece o "reconhecimento da Crimeia e de outras regiões que os russos tomaram". Atualmente, as tropas russas controlam cerca de um quinto do país, em grande parte destruído por anos de combates. Em 2022, o Kremlin reivindicou a anexação de quatro regiões ucranianas (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson), embora não as controle totalmente.

A Rússia também anexou a península da Crimeia em 2014. Esse território está sob domínio absoluto de Moscou. Embora as autoridades ucranianas tenham dito várias vezes que nunca reconhecerão o controle russo sobre seu território, também reconheceram que podem ser forçadas a fazê-lo. Mas ceder o território de Luhansk e Donetsk que ainda controla pode tornar a Ucrânia mais vulnerável em caso de um futuro ataque russo.

"É uma questão de sobrevivência do nosso país", disse recentemente o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. - Tropas e armamento - O plano também inclui uma redução do exército ucraniano para 400.000 efetivos, mais da metade de seu tamanho atual, disse a mesma fonte.