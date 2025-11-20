Ucrânia cederia Donetsk e Luhansk à Rússia, segundo rascunho de plano apoiado pelos EUA

A Ucrânia cederia as regiões administrativas de Donetsk e Luhansk à Rússia em virtude de um plano de 28 pontos apoiado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, segundo um esboço do documento ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (20).

Além de ceder essas regiões do leste que pertencem à Ucrânia atualmente, Kiev aceitaria limitar seu exército a 600 mil efetivos.