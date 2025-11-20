Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia afirma estar pronta para trabalhar com EUA sobre plano para acabar com a guerra

Autor AFP
Tipo Notícia

A Ucrânia indicou, nesta quinta-feia (20), que recebeu um "projeto de plano" dos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia e afirmou que está disposta a trabalhar de forma "construtiva" com o governo americano sobre seu conteúdo.

"O presidente ucraniano recebeu oficialmente um projeto de plano por parte dos Estados Unidos que, segundo a avaliação americana, poderia revitalizar a diplomacia", escreveu a presidência da Ucrânia no Telegram.

Kiev não revelou o conteúdo do plano, mas, segundo compartilhou à AFP um funcionário de alto escalão próximo ao tema, parece incluir demandas-chave da Rússia que a Ucrânia havia rejeitado e equiparado a uma capitulação. 

Entre elas, a cessão de territórios ucranianos à Rússia e a redução de seu exército. 

Após uma reunião com oficiais militares americanos em Kiev, a Presidência ucraniana declarou que concordou em "trabalhar nos pontos do plano para garantir um fim digno à guerra". 

"Estamos prontos para trabalhar de forma construtiva com a parte americana e nossos parceiros na Europa e em todo o mundo para alcançar a paz", indicou o gabinete do líder ucraniano Volodimir Zelensky. 

Kiev também anunciou uma ligação entre Zelensky e seu homólogo dos EUA, Donald Trump, nos próximos dias.

