Ucrânia afirma estar pronta para trabalhar com EUA sobre plano para acabar com a guerra

"O presidente ucraniano recebeu oficialmente um projeto de plano por parte dos Estados Unidos que, segundo a avaliação americana, poderia revitalizar a diplomacia", escreveu a presidência da Ucrânia no Telegram.

A Ucrânia indicou, nesta quinta-feia (20), que recebeu um "projeto de plano" dos Estados Unidos para encerrar a guerra com a Rússia e afirmou que está disposta a trabalhar de forma "construtiva" com o governo americano sobre seu conteúdo.

Kiev não revelou o conteúdo do plano, mas, segundo compartilhou à AFP um funcionário de alto escalão próximo ao tema, parece incluir demandas-chave da Rússia que a Ucrânia havia rejeitado e equiparado a uma capitulação.

Entre elas, a cessão de territórios ucranianos à Rússia e a redução de seu exército.

Após uma reunião com oficiais militares americanos em Kiev, a Presidência ucraniana declarou que concordou em "trabalhar nos pontos do plano para garantir um fim digno à guerra".

"Estamos prontos para trabalhar de forma construtiva com a parte americana e nossos parceiros na Europa e em todo o mundo para alcançar a paz", indicou o gabinete do líder ucraniano Volodimir Zelensky.