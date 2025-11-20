Trump evoca pena de morte para democratas que incentivaram militares à desobediência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evocou nesta quinta-feira (20) a possibilidade de pena de morte para seis congressistas democratas que instaram os militares a desobedecer "ordens ilegais" do governo. "Isso é realmente ruim e perigoso para o nosso país. Suas palavras não podem ser permitidas. COMPORTAMENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! PRENDÊ-LOS???", exclamou Trump em sua rede Truth Social.

Em uma publicação posterior, acrescentou: "COMPORTAMENTO SEDICIOSO, punível com a MORTE!". Um grupo de senadores e representantes democratas — todos com experiência militar ou em serviços de inteligência — afirmou em um vídeo publicado na terça-feira no X que "esta administração está colocando nossos militares e profissionais de inteligência contra os cidadãos americanos". "Neste momento, as ameaças à nossa Constituição não vêm apenas do exterior, mas também daqui mesmo, de nosso próprio país", declararam, acrescentando: "Vocês podem desobedecer às ordens ilegais". O subchefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, já havia criticado duramente o vídeo, afirmando na quarta-feira no X que se tratava de um apelo aberto aos militares "para se rebelarem contra seu comandante-chefe".

Entre os congressistas democratas estão os senadores Mark Kelly, ex-membro da Marinha dos Estados Unidos e astronauta da Nasa, e Elissa Slotkin, que serviu para a CIA no Iraque. O governo Trump tem sido alvo de críticas pelo uso das forças americanas tanto dentro quanto fora do país. O presidente republicano ordenou o envio de militares da Guarda Nacional a várias cidades americanas, em muitos casos contra a vontade das autoridades locais, com o argumento de tentar controlar supostos distúrbios generalizados. Estas ordens foram contestadas na Justiça.