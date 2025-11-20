Trump evoca a pena de morte para democratas que incentivaram militares à desobediência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evocou nesta quinta-feira (20) a possibilidade de pena de morte para seis congressistas democratas que instaram os militares a desobedecer "ordens ilegais" do governo.

"Isso é realmente ruim e perigoso para o nosso país. Suas palavras não podem ser permitidas. COMPORTAMENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! PRENDÊ-LOS???", exclamou Trump em sua rede Truth Social.