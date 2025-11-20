Rosario Central é declarado campeão argentino por decisão da AFA

Em uma reunião do Comitê Executivo da Liga Profissional, foi decidido "por unanimidade" dar "o título de Campeão da Liga" à equipe que somou mais pontos na Tabela Geral que agrupa os torneios Apertura e Clausura disputados em 2025, segundo um comunicado divulgado pela AFA.

O Rosario Central foi declarado campeão argentino de forma inesperada nesta quinta-feira (20), depois que a Associação do Futebol Argentino (AFA) concedeu o título em uma decisão que não estava contemplada no regulamento original da temporada.

Também de forma unânime, "foi decidido que o Rosario Central será declarado campeão da Liga desta temporada 2025", algo inusitado já que as oitavas de final do torneio Clausura começarão no próximo sábado.

Uma imagem divulgada pela AFA mostra o novo troféu, que foi recebido pelos jogadores Ángel Di María e Jorge Broun e o técnico Ariel Holan.

A AFA declarou também que a criação deste novo troféu de "Campeão da Liga" para os times que somarem mais pontos durante o ano "não invalida a realização da Supercopa Internacional, a Supercopa Argentina e o Troféu dos Campeões", o mesmo tempo em que anunciou a "futura realização" de uma Recopa.

Nesse contexto, o Rosario Central comemora assim seu 13º título, e sua quinta Liga, depois das conquistas dos campeonatos nacionais de 1971, 1973 y 1980, e o torneio da Primeira Divisão 1986-1987, mais sete copas nacionais, além da Copa Conmebol de 1995, seu único título continental.