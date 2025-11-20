Rivais esperam por novo tropeço do Bayern no Campeonato Alemão

O gigante Bayern de Munique, que perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Alemão antes da data Fifa, volta a campo neste fim de semana, contra o Freiburg, com todos os seus perseguidores esperando por um novo tropeço nesta 11ª rodada. Tudo vai bem para o Bayern nesta temporada, até quando não vence: o empate em 2 a 2 com o Union Berlin na 10ª rodada deveria diminuir a vantagem sobre os rivais, mas o RB Leipzig (2º) foi derrotado pelo Hoffenheim (3-1) e o Borussia Dortmund (3º) empatou com o Hamburgo (1-1).

Depois de desperdiçar a chance de diminuir a diferença para o líder, o Leipzig precisa se recuperar jogando em casa contra o Werder Bremen (8º) no domingo, um dia depois de o Bayern visitar o Freiburg (10º). É provável que o técnico Vincent Kompany dê descanso a alguns de seus jogadores visando o jogo da quarta-feira que vem contra o Arsenal, um confronto direto pela liderança da Liga dos Campeões. - Briga pelo G4 - Outro destaque da rodada é o duelo entre Borussia Dortmund (3º) e Stuttgart (4º), ambos empatados com 21 pontos.

Depois de dois anos irregulares, o Dortmund encontrou estabilidade nesta temporada, apesar da derrota no "Klassiker" contra o Bayern. Fora do G4, o Bayer Leverkusen (5º) visita o Wolfsburg (14º) sem desviar o foco do jogo contra o Manchester City na terça-feira pela Champions. Por sua vez, o Eintracht Frankfurt (7º) apostará na fase goleadora de Jonathan Burkardt (6 gols) para enfrentar o Colônia (9º) fora de casa.

-- Programação e da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

(16h30) Mainz - Hoffenheim - Sábado: