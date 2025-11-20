Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rivais esperam por novo tropeço do Bayern no Campeonato Alemão

Autor AFP
Tipo Notícia

O gigante Bayern de Munique, que perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Alemão antes da data Fifa, volta a campo neste fim de semana, contra o Freiburg, com todos os seus perseguidores esperando por um novo tropeço nesta 11ª rodada.

Tudo vai bem para o Bayern nesta temporada, até quando não vence: o empate em 2 a 2 com o Union Berlin na 10ª rodada deveria diminuir a vantagem sobre os rivais, mas o RB Leipzig (2º) foi derrotado pelo Hoffenheim (3-1) e o Borussia Dortmund (3º) empatou com o Hamburgo (1-1).

Depois de desperdiçar a chance de diminuir a diferença para o líder, o Leipzig precisa se recuperar jogando em casa contra o Werder Bremen (8º) no domingo, um dia depois de o Bayern visitar o Freiburg (10º).

É provável que o técnico Vincent Kompany dê descanso a alguns de seus jogadores visando o jogo da quarta-feira que vem contra o Arsenal, um confronto direto pela liderança da Liga dos Campeões.

- Briga pelo G4 -

Outro destaque da rodada é o duelo entre Borussia Dortmund (3º) e Stuttgart (4º), ambos empatados com 21 pontos.

Depois de dois anos irregulares, o Dortmund encontrou estabilidade nesta temporada, apesar da derrota no "Klassiker" contra o Bayern.

Fora do G4, o Bayer Leverkusen (5º) visita o Wolfsburg (14º) sem desviar o foco do jogo contra o Manchester City na terça-feira pela Champions.

Por sua vez, o Eintracht Frankfurt (7º) apostará na fase goleadora de Jonathan Burkardt (6 gols) para enfrentar o Colônia (9º) fora de casa.

-- Programação e da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   (16h30) Mainz - Hoffenheim                 

  

   - Sábado:

   (11h30) Wolfsburg - Bayer Leverkusen       

           Bayern de Munique - Freiburg       

           Borussia Dortmund - Stuttgart      

           Heidenheim - B. Mönchengladbach    

           Augsburg - Hamburgo                

   (14h30) Colônia - Eintracht Frankfurt      

  

   - Domingo:

   (11h30) RB Leipzig - Werder Bremen         

   (13h30) St Pauli - Union Berlin            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       28  10   9   1   0  35   6  29

    2. RB Leipzig              22  10   7   1   2  20  13   7

    3. Borussia Dortmund       21  10   6   3   1  16   7   9

    4. Stuttgart               21  10   7   0   3  17  12   5

    5. Bayer Leverkusen        20  10   6   2   2  24  14  10

    6. Hoffenheim              19  10   6   1   3  21  16   5

    7. Eintracht Frankfurt     17  10   5   2   3  23  19   4

    8. Werder Bremen           15  10   4   3   3  15  18  -3

    9. Colônia                 14  10   4   2   4  17  15   2

   10. Freiburg                13  10   3   4   3  13  14  -1

   11. Union Berlin            12  10   3   3   4  13  17  -4

   12. B. Mönchengladbach       9  10   2   3   5  13  19  -6

   13. Hamburgo                 9  10   2   3   5   9  16  -7

   14. Wolfsburg                8  10   2   2   6  12  18  -6

   15. Augsburg                 7  10   2   1   7  14  24 -10

   16. St Pauli                 7  10   2   1   7   9  20 -11

   17. Mainz                    5  10   1   2   7  10  18  -8

   18. Heidenheim               5  10   1   2   7   8  23 -15

