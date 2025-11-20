Nasdaq fecha no nível mais baixo em dois meses

O índice Nasdaq caiu 2,15%, ao nível mais baixo em dois meses. Já o Dow Jones recuou 0,84% e o S&P 500 caiu 1,55%.

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (20), com o otimismo em torno dos resultados da gigante americana Nvidia se dissipando devido ao temor crescente de sobrevalorização do setor de inteligência artificial (IA).

"Uma manhã que parecia perfeita devido ao otimismo se transformou em pesadelo", comentou Jose Torres, da Interactive Brokers.

No começo do dia, o mercado americano mostrava um avanço claro, juntamente com a Nvidia, cujos resultados divulgados na véspera foram bem-recebidos. Mais tarde, porém, os indicadores de Wall Street despencaram, e o índice de volatilidade Vix, que mede o nervosismo dos investidores, atingiu sua máxima em cinco semanas.

Após subir mais de 5%, a ação da Nvidia caiu 3,15%, aos US$ 180,64. Outras ações do setor de semicondutores também despencaram, incluindo Micron (-10,87%) e Broadcom (-2,14%).

O mercado "se preocupa com o forte aumento das contas a receber da Nvidia", indicou à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments. Esses pedidos de chips, anunciados, mas ainda não pagos, ultrapassavam os US$ 33 bilhões no fim de outubro, um aumento de mais de 40% desde o primeiro trimestre.