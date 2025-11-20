Mais de mil pessoas em abrigos na Indonésia após erupção de vulcão perto de Bali

Mais de mil pessoas, a maioria moradores e alpinistas, se instalaram em abrigos temporários nesta quinta-feira (20), após a erupção de um vulcão em Java, a principal ilha da Indonésia, perto de Bali, informaram as autoridades. O Monte Semeru, no leste, entrou em erupção na tarde de quarta-feira, lançando cinzas e gases a mais de 13 quilômetros de distância. A atividade vulcânica diminuiu nesta quinta-feira, mas continuou com flutuações, segundo a agência geológica da Indonésia.

Cerca de 900 pessoas foram transferidas para abrigos em escolas, mesquitas e salões comunitários após a erupção, disse Sultan Syafaat, da agência de gestão de desastres. As autoridades também retiraram cerca de 190 pessoas das encostas do vulcão, a maioria alpinistas que ficaram presos em um acampamento após a erupção, disse Rudijanto Tjahja Nugraha, diretor do parque nacional Semeru. Três pessoas sofreram queimaduras devido ao material vulcânico, informou um responsável pelas operações de busca e resgate. Algumas casas próximas ao vulcão também ficaram parcialmente soterradas sob cinzas e fragmentos de rochas. "Minha casa ficou coberta por um fluxo de material vulcânico de um metro de altura", disse à AFP Nurul Yakin Pribadi, chefe da aldeia de Supiturang. "Muitas casas foram danificadas", acrescentou.