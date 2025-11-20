Mais de 600 bebês sofreram violência sexual na França em 2024

Mais de 600 crianças menores de 2 anos foram vítimas de violência sexual e atendidas em unidades hospitalares especializadas na França em 2024, indicaram as autoridades nesta quinta-feira (20).

Esses dados são de um relatório da Missão Interministerial para a Proteção das Mulheres (Miprof, sigla em francês), que também aponta que mais de três mulheres por dia foram vítimas de feminicídio ou de sua tentativa.