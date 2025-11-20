Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 600 bebês sofreram violência sexual na França em 2024

Autor AFP
Tipo Notícia

Mais de 600 crianças menores de 2 anos foram vítimas de violência sexual e atendidas em unidades hospitalares especializadas na França em 2024, indicaram as autoridades nesta quinta-feira (20). 

Esses dados são de um relatório da Missão Interministerial para a Proteção das Mulheres (Miprof, sigla em francês), que também aponta que mais de três mulheres por dia foram vítimas de feminicídio ou de sua tentativa. 

Em 2024, "614 crianças de 0 a 2 anos foram atendidas por casos de violência sexual, o que representa 2% do total de vítimas" recebidas nessas unidades especializadas, segundo a Miprof. 

Ao todo, 73.992 vítimas de violência sexual e de gênero foram atendidas no ano passado, quase 9.000 a mais que em 2023, diz o relatório anual. 

Segundo a Comissão Independente sobre o Incesto e a Violência Sexual (Ciivise, sigla em francês), cerca de 160.000 menores são vítimas de violência sexual a cada ano na França.

