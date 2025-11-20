Lula indica advogado-geral da União para vaga no STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou, nesta quinta-feira (20), Jorge Messias, advogado-geral da União e seu homem de confiança, ao Supremo Tribunal Federal (STF), para a ocupar a vaga deixada recentemente por Luís Roberto Barroso. Messias, de 45 anos, precisa agora da aprovação do Senado, onde sua confissão religiosa evangélica pode lhe render o apoio de alguns setores da oposição.

Se a aprovação for confirmada, Lula terá na corte alguém considerado próximo, que protagonizou a estratégia jurídica do governo em temas sensíveis como a regulação das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal é um dos focos das tensões entre Brasil e Estados Unidos desde que a corte começou a julgar uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump. Condenado em setembro a 27 anos de prisão, o ex-presidente aguarda em prisão domiciliar que sua sentença se torne efetiva. Trump denunciou uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro e, por isso, seu governo puniu o Brasil com tarifas e sanções que incluíram autoridades e ministros do Supremo. O próprio Messias teve seu visto cancelado em setembro.

Sua indicação ao STF acontece em um momento de distensão entre os governos Lula e Trump, depois que ambos se reuniram em outubro na Malásia e prometeram abrir um diálogo sobre comércio. O STF também tem sido ativo na regulação das redes sociais, outro tema questionado pela Casa Branca. Em 2024, a corte chegou a bloquear a plataforma X por semanas por não acatar decisões judiciais. A nomeação de Messias pode ser vista como um aceno de Lula a setores evangélicos, que têm forte peso no Congresso.