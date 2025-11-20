Justiça britânica acolhe ação de Felipe Massa sobre título da F1 de 2008

Um juiz de Londres decidiu nesta quinta-feira (20) que a ação do piloto brasileiro Felipe Massa contra a Fórmula 1 sobre o campeonato mundial de 2008 será levada a julgamento. Massa, que atualmente corre na Stock Car, abriu o processo no Tribunal Superior de Justiça de da capital britânica em março de 2024.

O juiz Robert Hay considerou nesta quinta-feira que o piloto brasileiro deve ter o direito de defender em um julgamento sua tese de que foi vítima de uma conspiração. Por outro lado, Jay descartou nesse futuro julgamento colocar em dúvida o título mundial de pilotos daquele ano, conquistado pelo britânico Lewis Hamilton, devido ao regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Foi o primeiro dos sete títulos de Hamilton, que terminou aquela temporada com apenas um ponto de vantagem sobre Massa. O brasileiro considera que foi prejudicado durante o Grande Prêmio de Singapura, a 15ª das 18 etapas daquela temporada de 2008, que terminou com a vitória do espanhol Fernando Alonso.

Massa afirma que, para favorecer Alonso, a Renault, então equipe do espanhol, ordenou que seu segundo piloto, o brasileiro Nelsinho Piquet, sofresse um acidente de propósito. Alonso, que havia largado em 15º, tinha acabado de fazer um pit stop no momento do acidente. A intervenção do Safety Car permitiu que o espanhol ultrapassasse os outros pilotos, que tinham que parar nos boxes, e terminasse vencendo a corrida.