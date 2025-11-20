Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça britânica acolhe ação de Felipe Massa sobre título da F1 de 2008

Autor AFP
Um juiz de Londres decidiu nesta quinta-feira (20) que a ação do piloto brasileiro Felipe Massa contra a Fórmula 1 sobre o campeonato mundial de 2008 será levada a julgamento.

Massa, que atualmente corre na Stock Car, abriu o processo no Tribunal Superior de Justiça de da capital britânica em março de 2024.

O juiz Robert Hay considerou nesta quinta-feira que o piloto brasileiro deve ter o direito de defender em um julgamento sua tese de que foi vítima de uma conspiração.

Por outro lado, Jay descartou nesse futuro julgamento colocar em dúvida o título mundial de pilotos daquele ano, conquistado pelo britânico Lewis Hamilton, devido ao regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Foi o primeiro dos sete títulos de Hamilton, que terminou aquela temporada com apenas um ponto de vantagem sobre Massa.

O brasileiro considera que foi prejudicado durante o Grande Prêmio de Singapura, a 15ª das 18 etapas daquela temporada de 2008, que terminou com a vitória do espanhol Fernando Alonso.

Massa afirma que, para favorecer Alonso, a Renault, então equipe do espanhol, ordenou que seu segundo piloto, o brasileiro Nelsinho Piquet, sofresse um acidente de propósito.

Alonso, que havia largado em 15º, tinha acabado de fazer um pit stop no momento do acidente.

A intervenção do Safety Car permitiu que o espanhol ultrapassasse os outros pilotos, que tinham que parar nos boxes, e terminasse vencendo a corrida.

Massa completou a prova fora da zona de pontuação e Hamilton foi o terceiro, somando pontos valiosos na luta pelo título.

O juiz considerou que Felipe Massa pode ir a julgamento se desejar reivindicar uma indenização de 64 milhões de libras esterlinas (R$ 446 milhões na cotação atual) junto à FIA, à empresa Formula One Management (FOM) e o ex-chefe da F1 Bernie Ecclestone por danos e prejuízos pela falta de uma investigação sobre o acidente de Nelsinho Piquet.

Esse valor foi calculado com base em uma estimativa dos salários e contratos comerciais que um título de campeão do mundo poderia ter proporcionado ao piloto brasileiro.

