Governo prorroga estado de emergência em Lima para enfrentar onda de extorsões

Autor AFP
AFP
O governo interino do Peru prorrogou nesta quinta-feira o estado de emergência em Lima e na cidade vizinha de Callao, para enfrentar a onda de extorsões e assassinatos cometidos pelo crime organizado. 

O presidente José Jerí prorrogou por 30 dias a medida decretada em 22 de outubro, que o autoriza a enviar militares às ruas para reforçar as operações policiais e a restringir direitos como o de reunião na capital, de 10 milhões de habitantes.

"Não estamos nos intimidando diante da criminalidade, que reage a qualquer ação do Estado", disse Jerí, após supervisionar anteontem uma operação de segurança em Callao.

O crime de extorsão se expandiu no Peru desde 2024, principalmente na capital. As denúncias passaram de 2.396 em 2023 para 15.336 no ano seguinte, um aumento de 540%.

O crime organizado tem como alvos principais de seus ataques os transportadores e comerciantes. Mais de 50 motoristas foram assassinados em represália à recusa de empresas a realizar os pagamentos, segundo uma associação do setor que reúne 460 empresas nas duas cidades. 

