Exército do Paquistão anuncia ter matado 23 insurgentes na fronteira com o Afeganistão

As forças de segurança do Paquistão mataram 23 insurgentes em duas operações perto da fronteira com o Afeganistão, uma semana após um atentado suicida que deixou 12 mortos na capital Islamabad, informou o exército nesta quinta-feira (20). Os insurgentes pertenciam ao Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP) ou a seus grupos afiliados, indicou o exército em um comunicado, no qual acusou a Índia de apoiá-los.

As operações foram realizadas no distrito de Kurran, na província de Khyber Pakhtunkhwa, um foco de atividade insurgente transfronteiriça, especialmente desde o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão em 2021. "O Paquistão continuará a todo vapor erradicando do país a ameaça do terrorismo patrocinado e apoiado do exterior", acrescentou o exército. Islamabad acusa Cabul de apoiar grupos combatentes, sobretudo o TTP, que realizam ataques contra o território paquistanês. Nos últimos meses, o Paquistão também endureceu seu discurso contra a Índia, a quem acusa de apoiar os grupos combatentes. Afeganistão e Índia negam qualquer relação com os ataques.