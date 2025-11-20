Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desemprego cresce em setembro nos EUA, apesar de aumento nas contratações

Autor AFP
Tipo Notícia

O mercado de trabalho continuou se deteriorando em setembro nos Estados Unidos, com uma taxa de desemprego de 4,4%, segundo dados publicados nesta quinta-feira (20) pelo Departamento do Trabalho, com mais de seis semanas de atraso devido à paralisação ("shutdown") do governo. 

A criação de empregos, no entanto, superou as expectativas para o mês, registrando 119.000 novos postos de trabalho. O número superou significativamente as previsões dos analistas, que estimavam 52.000 novos empregos para setembro, de acordo com o consenso publicado pela MarketWatch. 

O serviço de estatísticas do Departamento do Trabalho aproveitou a oportunidade para revisar os dados de agosto, estimando agora que 4.000 vagas foram perdidas naquele mês, em vez da criação de 22.000 postos inicialmente projetada.  

Em agosto, a taxa de desemprego havia sido de 4,3%.  

As estatísticas de setembro deveriam ter sido publicadas em meados de outubro, mas o fechamento do governo durante 43 dias por falta de acordo político sobre o orçamento impediu esta divulgação. 

O Departamento do Trabalho também não poderá informar os dados relativos a outubro, visto que as pesquisas não puderam ser realizadas devido ao shutdown. 

Portanto, o relatório de setembro será o último publicado antes da próxima reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano), marcada para o início de dezembro.  

Nesta reunião, o comitê monetário (FOMC, na sigla em inglês) deve decidir sobre uma possível redução nas taxas de juros. 

Durante o último ano, a taxa de desemprego aumentou de 4,1% para 4,4%, com quase 700.000 pessoas a mais sem trabalho em comparação a setembro de 2024. 

els/dg/mel/yr/jc

