Começa julgamento de ataque com faca no Memorial do Holocausto de Berlim

O julgamento de um sírio acusado de ter perpetrado, no início do ano, um ataque com faca no Memorial do Holocausto em Berlim, no qual um turista espanhol ficou ferido, começou nesta quinta-feira (20) na capital alemã. A Promotoria federal alemã acusa Wassim Al M., de 19 anos, de ter realizado no final de fevereiro um ataque "motivado pelo islamismo e pelo antissemitismo", no qual um turista espanhol de 30 anos ficou ferido.

Capturado na mesma noite e desde então em prisão preventiva, ele é acusado de tentativa de assassinato, lesões graves e de ter tentado se juntar a uma organização terrorista estrangeira. O jovem havia aderido à "ideologia do EI" e "rejeitava o modo de vida ocidental", disse o promotor na leitura da ata de acusação. Residente na cidade alemã de Leipzig, ele se comunicava com o EI em diferentes redes "e desejava ser admitido na organização", acrescentou. O suspeito não prestará depoimento perante o tribunal, indicou a defesa.