Colisão de trens na República Tcheca deixa mais de 50 feridos
Uma colisão entre um trem expresso e um trem de passageiros na República Tcheca deixou um total de 57 pessoas feridas; cinco estão em estado grave.
O acidente aconteceu na manhã desta quinta, 20, próximo da cidade de Ceske Budejovice, no sul do país, por volta das 6h20 (2h20 em Brasília).
O tráfego entre Ceske Budejovice e a cidade de Plzen foi suspenso e não se espera que seja reaberto até a tarde. As autoridades estavam investigando a causa do acidente.