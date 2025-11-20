Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colisão de trens na República Tcheca deixa mais de 50 feridos

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Uma colisão entre um trem expresso e um trem de passageiros na República Tcheca deixou um total de 57 pessoas feridas; cinco estão em estado grave.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta, 20, próximo da cidade de Ceske Budejovice, no sul do país, por volta das 6h20 (2h20 em Brasília).

O tráfego entre Ceske Budejovice e a cidade de Plzen foi suspenso e não se espera que seja reaberto até a tarde. As autoridades estavam investigando a causa do acidente.

