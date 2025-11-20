Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar .

País de Gales - Bósnia e Herzegovina

Chaves das repescagens intercontinental e europeia para a Copa do Mundo de 2026, após sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa, em Zurique, Suíça.

Chaves das repescagens intercontinental e europeia para Copa de 2026

