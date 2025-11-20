Chaves das repescagens intercontinental e europeia para Copa de 2026
Chaves das repescagens intercontinental e europeia para a Copa do Mundo de 2026, após sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa, em Zurique, Suíça.
-- Repescagem Intercontinental (duas vagas em jogo):
- Caminho A
. Semifinal
Nova Caledônia (Oceania) - Jamaica (Concacaf)
. Final:
República Democrática do Congo (África) - Vencedor semifinal
- Caminho B
. Semifinal
Bolívia (Conmebol) - Suriname (Concacaf)
. Final:
Iraque (Ásia) - Vencedor semifinal
-- Repescagem europeia (quatro vagas em jogo):
- Caminho A
Semifinais:
Itália - Irlanda do Norte
País de Gales - Bósnia e Herzegovina
- Caminho B
Semifinais:
Ucrânia - Suécia
Polônia - Albânia
- Caminho C
Semifinais:
Turquia - Romênia
Eslováquia - Kosovo
- Caminho D
Semifinais:
Dinamarca - Macedônia do Norte
República Tcheca - Irlanda
