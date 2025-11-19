Wall Street fecha em alta e resultado da Nvidia supera expectativas

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira (19), pouco antes da divulgação dos resultados da gigante Nvidia, em meio à preocupação com a supervalorização das empresas de inteligência artificial (IA).

Após o fechamento, a Nvidia divulgou um lucro líquido no terceiro trimestre de US$ 31,9 bilhões, que superou as expectativas e foi 65% maior do que no mesmo período do ano passado. As ações da empresa subiam 3% no after market.

José Torres, da Interactive Brokers, destacou uma "falta de convicção" ao longo do dia, que "se traduziu em grandes flutuações".

Maior empresa do mundo em valor de mercado, a Nvidia representa entre 7% e 8% do índice S&P 500, o que torna qualquer movimento de sua ação relevante para o conjunto do mercado americano.

"Até agora, a temporada de resultados foi fabulosa para as empresas líderes" do setor de tecnologia americano, destacou Mark Malek, da Siebert Financial. "Apesar dos anúncios otimistas até o momento, essas gigantes da IA vêm sendo submetidas a uma pressão considerável", ressaltou.