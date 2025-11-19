Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uefa dá sinal verde ao Barcelona para voltar ao Camp Nou na Champions

Autor AFP
Tipo Notícia

A Uefa deu sinal verde ao Barcelona para voltar a jogar pela Liga dos Campeões no reformado Camp Nou, mais especificamente, no dia 9 de dezembro, contra o Eintracht Frankfurt, anunciou o clube catalão nesta quarta-feira (19).

"Esta decisão chega depois da obtenção da licença de primeira ocupação da Fase 1B, que permite ampliar a capacidade e inclui a área da lateral, somando-se à licença já concedida da Fase 1A - que compreende a Tribuna e o Gol Sul -, e entra em vigor depois que a Uefa aceitou o pedido ao considerar que os requisitos necessários foram cumpridos", explicou o Barça em comunicado.

A diretoria 'blaugrana' também revelou que anunciará "nos próximos dias" o início da venda dos ingressos para o jogo.

No dia 7 de novembro, o elenco do Barcelona fez um treino aberto ao público no Camp Nou, no qual estiveram presentes 23 mil torcedores. O retorno oficial será no próximo sábado, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

A volta ao Camp Nou sofreu diversos atrasos nos últimos meses. A demora gerou uma grande perda financeira ao clube catalão, que precisa das receitas do estádio para sua estabilidade econômica.

O Barça estimou em 1,5 bilhão de euros (R$ 9,2 bilhões na cotação atual) o custo da reforma de sua tradicional casa, que, ao final das obras, poderá receber 105 mil espectadores, um recorde na Europa.

