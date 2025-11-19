UE busca facilitar mobilidade militar no bloco diante de ameaça russa

A União Europeia (UE) apresentou, nesta quarta-feira (19), uma série de medidas que buscam acelerar a mobilidade dos exércitos no continente diante da ameaça russa. O objetivo é que um comboio de tanques baseados na Espanha não chegue, por exemplo, à Polônia "depois da guerra", resume uma autoridade europeia.

A mobilidade dos exércitos voltou à agenda europeia após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. A Comissão propõe destinar pelo menos 17 bilhões de euros (cerca de R$ 19,7 bilhões, na cotação atual) para facilitar esta movimentação durante o período de 2028-2034. A soma é dez vezes superior ao orçamento destinado para 2021-2027. "A infantaria ganha batalhas, mas é a logística que ganha guerras", insistiu nesta quarta-feira, diante da imprensa, o comissário europeu de Defesa, Andrius Kubilius, citando o general americano John Pershing (1860-1948). Para que os tanques possam transitar dentro da União Europeia, é necessário obter autorizações de cada país, e alguns exigem que sejam solicitadas com 45 dias de antecedência.

Mas, uma vez obtidas, é muito provável que os blindados sejam obrigados a seguir por rotas alternativas para evitar estradas ou pontes frágeis para suportá-los. Para enfrentar estes obstáculos, a Comissão identificou 500 pontos de passagem fundamentais que poderiam ser utilizados pelos exércitos europeus em caso de guerra. A maioria, entretanto, necessita de melhorias urgentes. A UE propôs, ainda, instaurar uma "permissão única" que seria válida em todo o bloco.