Ucrânia recebe 'sinais' dos EUA com plano para encerrar guerra, mas viagem de Witkoff é incerta

A Ucrânia recebeu "sinais" sobre um plano dos EUA para encerrar a guerra com a Rússia, e o líder ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá com oficiais do exército americano em Kiev e viajará para a Turquia para negociações nesta semana, de acordo com a Reuters. Anteriormente, o The Wall Street Journal havia informado que o presidente norte-americano, Donald Trump, enviou uma delegação de membros do alto escalão do Pentágono para a capital ucraniana para conversas e, dentre os nomes, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, estaria presente no encontro em território turco.

No entanto, durante a manhã, a Axios noticiou que a viagem de Witkoff foi adiada. Citando o Kremlin, a agência russa RIA disse que o representante norte-americano pode chegar na Rússia "a qualquer momento" e será bem-vindo.

A russa Tass ainda afirmou, citando informações do porta-voz do líder russo, Dmitry Peskov, que Moscou e Washington não estão trabalhando em nenhum novo desdobramento de acordo ucraniano, em comparação com os acordos alcançados no Alasca.

Não houve conversas presenciais entre representantes de Kiev e Moscou desde a reunião em Istambul, na Turquia, em julho. Nas últimas semanas, os dois lados têm trocado violências, e as forças ucranianas tem buscado atingir instalações russas de energia.

