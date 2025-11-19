Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia enfrenta escândalo de corrupção no setor energético em plena guerra

Ucrânia enfrenta escândalo de corrupção no setor energético em plena guerra

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ucrânia atravessa uma das maiores crises governamentais desde o início da invasão russa, após órgãos revelarem um esquema de desvio de recursos e propinas de aproximadamente US$ 100 milhões no setor energético estatal. A investigação de 15 meses, que incluiu 1.000 horas de escutas telefônicas, expôs uma rede que extorquia entre 10% e 15% em propinas de contratos da empresa nuclear estatal Energoatom.

O escândalo levou à renúncia dos ministros da Justiça e Energia, após pedido do presidente Volodimir Zelenski.

O caso ganhou dimensão política ao envolver Tymur Mindich, coproprietário da empresa de produção de mídia de Zelenski e figura influente em setores estratégicos como a fabricação de drones. Gravações divulgadas pelo Escritório Nacional Anticorrupção (NABU) sugerem que Mindich, usando o codinome "Karlsson", participava do esquema que também incluía discussões sobre atrasos deliberados na construção de fortificações para proteger instalações energéticas de ataques russos, visando contratos mais lucrativos.

O escândalo acontece no pior momento possível, enquanto a Rússia intensifica ataques à infraestrutura energética ucraniana causando apagões antes do inverno, e o país depende de fundos europeus para o setor. Parceiros internacionais, como a Alemanha, manifestaram preocupação, já que destinaram muitos recursos ao setor energético ucraniano. Autoridades europeias afirmaram que acompanharão o caso de perto e que consequências poderão ser aplicadas.

"Internamente, este escândalo será usado para minar a unidade e a estabilidade dentro do país. Externamente, nossos inimigos o usarão como argumento para interromper a ajuda à Ucrânia", disse Oleksandr Merezhko, um legislador do partido de Zelenski. "Parece muito ruim aos olhos de nossos parceiros europeus e americanos. Enquanto os russos destroem nossa rede elétrica e as pessoas têm que suportar apagões, alguém no topo estava roubando dinheiro durante a guerra". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar