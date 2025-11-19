Trump diz que vai 'trabalhar' pela paz no Sudão a pedido de príncipe saudita

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que vai "trabalhar" para pôr fim à guerra no Sudão depois que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, lhe pediu ajuda para encerrar o conflito.

Desde abril de 2023, o Sudão enfrenta um conflito entre o Exército sudanês e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que causou milhares de mortos e quase 12 milhões de deslocados.