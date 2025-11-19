Trump diz que trabalhará com Arábia Saudita e Egito para estabilizar Sudão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 19, que irá trabalhar com a Arábia Saudita, Egito e outros parceiros para estabilizar o Sudão, em publicação na Truth Social. Ele disse que o país enfrenta "atrocidades tremendas", tornou-se "o lugar mais violento da Terra" e vive "a maior crise humanitária do mundo", com escassez de alimentos e médicos.

Trump afirmou que líderes árabes, incluindo o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, pediram que os EUA usem seu "poder e influência" para pressionar por um cessar-fogo imediato.