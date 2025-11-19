Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribunal confirma que Amazon deve cumprir normas digitais mais rigorosas da UE

Tipo Notícia

Um tribunal da União Europeia (UE) rejeitou nesta quarta-feira (19) uma contestação da Amazon contra a lei de conteúdos digitais do bloco, em uma decisão que confirma que a gigante tecnológica deve cumprir suas normas mais rígidas.

A Amazon pretendia revogar sua designação como "plataforma online de grande porte", que está sujeita a regulações mais restritivas que as empresas menores em virtude da Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês) da UE.

"É julgado improcedente o recurso interposto pela Amazon contra a decisão da Comissão [Europeia] que designa a plataforma Amazon Store como 'plataforma online de grande porte'", decidiu o Tribunal Geral com sede em Luxemburgo.

A gigante americana se mostrou "decepcionada" com a decisão e anunciou sua intenção de recorrer.

A DSA exige que as plataformas online protejam melhor os usuários e que os sites de comércio eletrônico combatam a divulgação de produtos e conteúdos ilegais, com normas mais duras para os portais com mais de 45 milhões de usuários mensais ativos na UE.

O Tribunal Geral, órgão inferior ao Tribunal de Justiça da União Europeia, afirmou que a Amazon contestou a legalidade da lei que impôs "obrigações específicas de transparência, cooperação e acesso aos dados".

A empesa acusou Bruxelas de infringir com sua designação a Carta dos Direitos Fundamentais do bloco, incluindo o relativo à liberdade de empresa, liberdade de expressão e informação e proteção de informações confidenciais.

No entanto, o tribunal afirmou que, embora as normas interfiram em algumas liberdades, como a de empresa e, potencialmente, de expressão, isso é "justificado" pelos seus objetivos. 

