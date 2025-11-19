Sudão do Sul retoma exportações de petróleo após ataques de drones

O Sudão do Sul retomou o transporte e exportação de petróleo bruto após ataques de drones terem forçado o fechamento emergencial das operações na semana passada.

Os ataques de drones foram realizados pelas Forças de Apoio Rápido (RSF na sigla em inglês), grupo paramilitar que luta desde 2023 para tomar o controle do Sudão, e atingiram as instalações de processamento de Heglig e Al Jabalyn, matando um funcionário. A retomada das exportações é crucial para a economia do Sudão do Sul, país sem litoral que depende da infraestrutura sudanesa para escoar sua produção petrolífera.