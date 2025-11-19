Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Romênia mobiliza aviões de combate após nova incursão de drones

Autor AFP
Tipo Notícia

A Romênia, país fronteiriço com a Ucrânia e membro da Otan, mobilizou aviões de combate na madrugada desta quarta-feira (19) após uma nova incursão de drones, informou o Ministério da Defesa, enquanto a vizinha Moldávia denunciou um incidente semelhante. 

Ambos os países registraram várias violações de seu espaço aéreo, incluindo a queda de fragmentos de drones em seu território, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. 

Quando o incidente ocorreu, dois caças alemães destacados na Romênia monitoravam a situação aérea na fronteira com a Ucrânia, devido a ataques russos, indicou o Ministério da Defesa romeno em nota à imprensa. 

"Durante alguns minutos, foi detectado o sinal de um drone que havia ingressado cerca de oito quilômetros no espaço aéreo nacional" antes de desaparecer dos radares, acrescentou o ministério, e um alerta telefônico foi enviado aos habitantes do condado de Tulcea, no sudeste do país. 

"O drone reapareceu de forma intermitente no radar durante cerca de 12 minutos", especificou o comunicado, acrescentando que não foi notificado nenhum impacto no solo. "Dois aviões adicionais, caças F-16 da Força Aérea Romena, foram mobilizados", acrescentou. 

A Moldávia também informou sobre a incursão de um drone durante a noite. "Após uma troca de informações com aliados da Ucrânia e da Romênia, ficou confirmado que um drone sobrevoou o espaço aéreo nacional", afirmou o Ministério da Defesa moldavo em um comunicado. 

O texto acrescentou que o aparelho voava no sul do país a uma altitude baixa, de aproximadamente 100 metros, e não foi detectado pelos sistemas de vigilância.

