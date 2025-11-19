Romênia mobiliza aviões de combate após nova incursão de drones

Ambos os países registraram várias violações de seu espaço aéreo, incluindo a queda de fragmentos de drones em seu território, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A Romênia, país fronteiriço com a Ucrânia e membro da Otan, mobilizou aviões de combate na madrugada desta quarta-feira (19) após uma nova incursão de drones, informou o Ministério da Defesa, enquanto a vizinha Moldávia denunciou um incidente semelhante.

Quando o incidente ocorreu, dois caças alemães destacados na Romênia monitoravam a situação aérea na fronteira com a Ucrânia, devido a ataques russos, indicou o Ministério da Defesa romeno em nota à imprensa.

"Durante alguns minutos, foi detectado o sinal de um drone que havia ingressado cerca de oito quilômetros no espaço aéreo nacional" antes de desaparecer dos radares, acrescentou o ministério, e um alerta telefônico foi enviado aos habitantes do condado de Tulcea, no sudeste do país.

"O drone reapareceu de forma intermitente no radar durante cerca de 12 minutos", especificou o comunicado, acrescentando que não foi notificado nenhum impacto no solo. "Dois aviões adicionais, caças F-16 da Força Aérea Romena, foram mobilizados", acrescentou.

A Moldávia também informou sobre a incursão de um drone durante a noite. "Após uma troca de informações com aliados da Ucrânia e da Romênia, ficou confirmado que um drone sobrevoou o espaço aéreo nacional", afirmou o Ministério da Defesa moldavo em um comunicado.