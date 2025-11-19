Rinoceronte-branco nasce em zoológico espanhol

Um filhote de rinoceronte-branco nasceu no Bioparc de Valência, um zoológico desta cidade no leste da Espanha, como parte dos esforços do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas para garantir a sobrevivência desses animais ameaçados. Após 491 dias de gestação, sua mãe, Kwanza, finalmente deu à luz ao seu pequeno filhote, um macho, no início de novembro, segundo comunicou o Bioparc de Valência, que publicou um vídeo em que era possível ver o parto e os abraços emocionados dos cuidadores observando à distância um nascimento que aguardavam há muito tempo.

"Estamos muito felizes porque tentamos com inseminações artificiais, [também] de forma natural e finalmente conseguimos", celebrou Loles Carbonell, diretora técnica de animais do Bioparc, em um vídeo publicado pelo centro, sem especificar como ocorreu a concepção. Este é o primeiro nascimento de um rinoceronte-branco do sul (Ceratotherium simum simum) nos quase 18 anos do centro. Um vídeo de dias posteriores mostra o pequeno - ainda sem nome - muito ativo e correndo ao lado de sua mãe, já recuperada das sequelas do parto, indicou Raúl Olmo, membro da equipe de cuidados animais do Bioparc. "Este nascimento é muito importante para o programa internacional de conservação, já que é uma espécie muito ameaçada", destacou Olmo.