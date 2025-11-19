Quase uma em cada três mulheres no mundo sofre violência de gênero, alerta a OMS

Quase uma em cada três mulheres sofreu ao longo da vida violência exercida por seu companheiro ou violência sexual de algum desconhecido, um número que melhorou timidamente em 20 anos, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (19). "A violência contra as mulheres é uma das injustiças mais antigas e generalizadas da humanidade, mas segue sendo uma das que menos se combate", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da agência sanitária da ONU, em um comunicado.

"Nenhuma sociedade pode se considerar justa, segura ou saudável enquanto metade de sua população viver com medo", acrescentou Tedros, às vésperas do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e as Meninas, em 25 de novembro. A OMS estima em um informe que cerca de 840 milhões de mulheres em todo o mundo - aproximadamente um terço - sofreu violência do companheiro ou violência sexual de um desconhecido ao longo da vida. Só no último ano, 316 milhões de mulheres - 11% das maiores de 15 anos - sofreram violência física ou sexual do companheiro, destaca o relatório. O progresso tem sido "dolorosamente lento", ressaltou a OMS, assinalando que a violência praticada pelos companheiros só diminuiu 0,2% ao ano nas últimas duas décadas.

LynnMarie Sardinha, do departamento de saúde sexual, reprodutiva, materna, infantil e adolescente, e envelhecimento da OMS, advertiu que o número de casos denunciados pode aumentar. "É provável que uma maior conscientização dê lugar a um aumento das denúncias de violência", declarou Sardinha à imprensa. - Uma crise desatendida -

Pela primeira vez, o informe da OMS inclui estimativas nacionais e regionais de violência sexual cometida por alguém que não é o companheiro íntimo da vítima. Nesse sentido, a agência da ONU aponta que 263 milhões de mulheres sofreram violência sexual por parte de pessoas que não eram seus companheiros a partir dos 15 anos. O problema, advertiu, está "muito sub-representado devido ao estigma e ao medo". O relatório abrange dados compilados entre 2000 e 2023 em 168 países, e revela "uma crise profundamente desatendida e uma resposta com um financiamento muito insuficiente", segundo a OMS.

O informe lamenta que, apesar da evidência crescente sobre a eficácia das estratégias para prevenir a violência de gênero, o financiamento destinado a estas iniciativas esteja despencando. Em 2022, por exemplo, apenas 0,2% da ajuda mundial ao desenvolvimento foi destinado a programas centrados na prevenção da violência contra as mulheres. O financiamento também diminuiu devido à crise mundial no setor da ajuda externa desde a volta ao poder do presidente americano, Donald Trump.