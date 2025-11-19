Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Protestos param leilão de itens do Holocausto na Alemanha

Protestos param leilão de itens do Holocausto na Alemanha

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Evento foi cancelado após críticas de entidade representante das vítimas e de autoridades alemãs e polonesas, que acusaram casa de leilão de explorar história dos sobreviventes para fins comerciais.Uma casa de leilões na Alemanha cancelou neste domingo (16/11) um leilão de itens pertencentes a vítimas do Holocausto que estava marcado para ocorrer nesta segunda-feira em Neuss, perto de Düsseldorf, no oeste do país. A suspensão ocorreu após críticas de uma entidade de representação das vítimas do Holocausto e de autoridades alemãs e polonesas. O vice-presidente executivo do Comitê Internacional de Auschwitz (IAK, na sigla em alemão), Christoph Heubner, classificou o leilão como "cínico e vergonhoso". Heubner afirmou em um comunicado que a história dos sobreviventes do Holocausto está sendo "explorada para fins comerciais". Crítica do governo polonês "Documentos relacionados à perseguição e ao Holocausto pertencem às famílias daqueles que foram perseguidos", disse ele. "Eles deveriam ser exibidos em museus ou em exposições em memoriais e não serem degradados a objetos de comércio." O ministro das Relações Exteriores da Polônia , Radoslaw Sikorski, anunciou neste domingo que discutiu o assunto com seu homólogo alemão, Johann Wadephul. E que ambos concordam "que tal ultraje deve ser evitado", escreveu ele na plataforma X . Objetos pertencentes a vítimas do Holocausto não devem entrar no "mercado comercial", prosseguiu Sikorski, afirmando que Polônia exige que os documentos sejam entregues ao Memorial de Auschwitz. Autoridades festejaram cancelamento A casa de leilões Felzmann, então, cancelou o evento. O embaixador alemão na Polônia, Miguel Berger, comemorou o cancelamento do leilão pelas redes sociais. "Isso jamais deveria ter acontecido. É inaceitável negociar documentos e pertences pessoais de vítimas do nazismo." A embaixada polonesa na Alemanha agradeceu a todos cuja intervenção levou ao cancelamento. O embaixador polonês na Alemanha, Jan Tombinski, também havia entrado em contato com as autoridades do estado no qual o leilão ocorreria, a Renânia do Norte-Vestfália, para discutir o caso. Documentos e objetos A Felzmann havia listado um catálogo de documentos programados para ir à venda no leilão intitulado "Sistema de Terror Vol. 2", com itens que datam de 1933 a 1945. Entre eles, estavam documentos nazistas sobre esterilização forçada realizada no campo de concentração de Dachau. O leilão incluía registros de empresas vendidas à força aos nazistas, assim como documentos de identificação e passaportes de judeus que conseguiram fugir da perseguição para o Chile e a Argentina. Apresentava também "documentos que salvaram vidas", como um formulário de liberação para um prisioneiro que conseguiu deixar o campo de concentração de Mauthausen. Em um dos itens mais pessoais, o catálogo do leilão citava três cadernos de anotações de um judeu polonês anônimo que sobreviveu à guerra na Polônia. De forma controversa, o leilão também incluiu para venda Estrelas de Davi usadas no campo de concentração de Buchenwald e uma braçadeira com a Estrela de Davi. Itens de propaganda nazista, incluindo um livreto e um pôster de um programa nazista, também eram previstos para serem leiloados. md (DPA, EPD, KNA, DW)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar