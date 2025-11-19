Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Políticos brasileiros defendem Belém após comentário de premiê alemão

Premiê alemão afirmou que jornalistas ficaram "contentes" ao voltar para a Alemanha. Prefeito de Belém disse que comentário foi "infeliz, arrogante e preconceituoso". Governador do Pará disse que estado abriu as portas.A comparação entre o Brasil e a Alemanha feita pelo chanceler federal alemão, Friedrich Merz, repercutiu entre políticos e lideranças vinculadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém. Merz enalteceu a "beleza" do país europeu e, para isso, disse que jornalistas que o acompanhavam na ocasião da Cúpula de Líderes, realizada em Belém antes da COP30, ficaram "contentes" em retornar à Alemanha ao final do evento. "Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", afirmou. O discurso ocorreu no Congresso Alemão do Comércio, realizado na última semana, mas repercutiu nesta segunda-feira (17/11) nos corredores da COP30, após reportagem da DW. O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), chamou a fala de Merz de "infeliz, arrogante e preconceituosa". "Graças a Deus a fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Muita gente encantada com Belém, suas belezas naturais. A Amazônia, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar, e agora é a hora de vocês conhecerem a realidade do povo da floresta. Enquanto você vem com a sua arrogância, nós paraenses vamos oferecer o que existe de melhor em nós", disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais. Governador do Pará criticapremiê alemão O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse que o estado abriu as portas e mostrou a força de um povo acolhedor. "Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado", disse ele em publicação no X. Helder ainda retrucou a citação de Merz: "Aproveito para fazer outra pergunta: quem aqui tem orgulho do Pará e do Brasil? Que levante a mão." O deputado federal de Minas Gerais Rogério Correa (PT) compartilhou o vídeo publicado pela DW e ironizou a fala do chanceler federal alemão. "Merz, obrigado pela visita em Belém, na COP30. Mas da Alemanha e dos demais países ricos, nós queremos mais o dinheiro para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre do que propriamente a sua presença aqui. Estamos aguardando alegres. Abraço ao povo alemão!" O senador do Amapá Randolfe Rodrigues (PT) também criticou Merz. "Saiba, senhor Friedrich Merz, que o país mais bonito do mundo é o Brasil e ele já nasceu assim, não precisou intensificar o aquecimento global, tampouco destruir ecossistemas alheios para parecer grandioso", afirmou. Nos bastidores, a declaração também repercutiu mal entre participantes do evento. A DW apurou que Merz estaria sendo pressionado a se desculpar. Oposição usa discurso para criticar Lula Já a oposição usou o discurso do chefe de Estado alemão para capitalizar críticas contra a organização da COP30. "Lula, com o desastre da COP30, humilhou o Brasil perante o mundo", escreveu Deltan Dallagnol, do partido Novo, nas redes sociais. Como a DW mostrou, o ministro alemão do Meio Ambiente, que participa atualmente das negociações no Pará, teceu elogios à cidade nas redes sociais em meio à polêmica. Sem citar o premiê, o social-democrata Carsten Schneider compartilhou uma imagem nas redes sociais acompanhada por um texto em português que dizia que o "Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião". "Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Teria algumas ideias, por exemplo, pescar com os meu amigos da Amazônia", brincou o ministro alemão. Autor: Gustavo Queiroz

