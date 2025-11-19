Políticos brasileiros defendem Belém após comentário de premiê alemão

Premiê alemão afirmou que jornalistas ficaram "contentes" ao voltar para a Alemanha. Prefeito de Belém disse que comentário foi "infeliz, arrogante e preconceituoso". Governador do Pará disse que estado abriu as portas.A comparação entre o Brasil e a Alemanha feita pelo chanceler federal alemão, Friedrich Merz, repercutiu entre políticos e lideranças vinculadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém. Merz enalteceu a "beleza" do país europeu e, para isso, disse que jornalistas que o acompanhavam na ocasião da Cúpula de Líderes, realizada em Belém antes da COP30, ficaram "contentes" em retornar à Alemanha ao final do evento. "Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", afirmou. O discurso ocorreu no Congresso Alemão do Comércio, realizado na última semana, mas repercutiu nesta segunda-feira (17/11) nos corredores da COP30, após reportagem da DW. O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), chamou a fala de Merz de "infeliz, arrogante e preconceituosa". "Graças a Deus a fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Muita gente encantada com Belém, suas belezas naturais. A Amazônia, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar, e agora é a hora de vocês conhecerem a realidade do povo da floresta. Enquanto você vem com a sua arrogância, nós paraenses vamos oferecer o que existe de melhor em nós", disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais. Governador do Pará criticapremiê alemão O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse que o estado abriu as portas e mostrou a força de um povo acolhedor. "Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado", disse ele em publicação no X. Helder ainda retrucou a citação de Merz: "Aproveito para fazer outra pergunta: quem aqui tem orgulho do Pará e do Brasil? Que levante a mão." O deputado federal de Minas Gerais Rogério Correa (PT) compartilhou o vídeo publicado pela DW e ironizou a fala do chanceler federal alemão. "Merz, obrigado pela visita em Belém, na COP30. Mas da Alemanha e dos demais países ricos, nós queremos mais o dinheiro para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre do que propriamente a sua presença aqui. Estamos aguardando alegres. Abraço ao povo alemão!" O senador do Amapá Randolfe Rodrigues (PT) também criticou Merz. "Saiba, senhor Friedrich Merz, que o país mais bonito do mundo é o Brasil e ele já nasceu assim, não precisou intensificar o aquecimento global, tampouco destruir ecossistemas alheios para parecer grandioso", afirmou. Nos bastidores, a declaração também repercutiu mal entre participantes do evento. A DW apurou que Merz estaria sendo pressionado a se desculpar. Oposição usa discurso para criticar Lula Já a oposição usou o discurso do chefe de Estado alemão para capitalizar críticas contra a organização da COP30. "Lula, com o desastre da COP30, humilhou o Brasil perante o mundo", escreveu Deltan Dallagnol, do partido Novo, nas redes sociais. Como a DW mostrou, o ministro alemão do Meio Ambiente, que participa atualmente das negociações no Pará, teceu elogios à cidade nas redes sociais em meio à polêmica. Sem citar o premiê, o social-democrata Carsten Schneider compartilhou uma imagem nas redes sociais acompanhada por um texto em português que dizia que o "Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião". "Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Teria algumas ideias, por exemplo, pescar com os meu amigos da Amazônia", brincou o ministro alemão. Autor: Gustavo Queiroz