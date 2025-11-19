Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (19), em meio à esperança de retomada das negociações entre Rússia e Ucrânia, em um contexto de fortalecimento do dólar, que encarece o produto.

O barril do Brent para janeiro fechou em baixa de 2,13%, aos US$ 63,51, e o do WTI para dezembro caiu 2,14%, aos US$ 59,44.