Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (19), em meio à esperança de retomada das negociações entre Rússia e Ucrânia, em um contexto de fortalecimento do dólar, que encarece o produto.

O barril do Brent para janeiro fechou em baixa de 2,13%, aos US$ 63,51, e o do WTI para dezembro caiu 2,14%, aos US$ 59,44.

Segundo Robert Yawger, da Mizuho USA, o mercado recebeu informações da imprensa sobre uma proposta do governo dos Estados Unidos para a paz entre Ucrânia e Rússia. Um acordo desse tipo "poderia liberar uma grande quantidade de derivados e petróleo bruto no mercado", explicou o analista.

Paralelamente, o fortalecimento do dólar, impulsionado pela perspectiva de uma pausa na política de flexibilização monetária do Federal Reserve, tende a pressionar para baixo os preços do petróleo, que, por ser negociado na moeda americana, torna-se mais caro para investidores estrangeiros e a demanda diminui.

