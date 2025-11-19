'Petro nunca deveria ter feito isso', reclama irmã de adolescente morto em bombardeio na Colômbia

Seu irmão de 16 anos foi recrutado sob ameaças por guerrilheiros na Amazônia colombiana, lembra a jovem. Três meses depois, ele morreu junto a outros menores no bombardeio mais letal ordenado pelo governo de Gustavo Petro. Entre lágrimas e desconcerto, vários familiares dos mortos se aglomeram no necrotério de Villavicencio (centro) sob um forte sol tropical para recolher os corpos dos vinte falecidos.

Entre as vítimas mortais estão sete menores que à força engrossavam as fileiras das dissidências das Farc no selvático departamento do Guaviare (sul). A irmã de um deles questiona por que o adolescente terminou sob o fogo de uma feroz ofensiva contra o narcotráfico ordenada pelo governo, em meio à crescente pressão de Washington. "Acho que isso não deveria ter acontecido. O presidente Gustavo Petro nunca deveria ter feito isso, porque sabia que havia menores de idade e [mesmo assim] autorizou" o bombardeio, lamenta a jovem de 18 anos, acompanhada de outros familiares. Segundo a autoridade forense, nas ofensivas militares entre agosto e novembro deste ano morreram 15 menores recrutados por grupos armados que os usam como bucha de canhão em meio ao prolongado conflito armado.

Eram "crianças que mal estavam aprendendo a viver. Onde deveriam estar era estudando em uma escola, brincando", queixa-se a jovem, que evita as câmeras e mantém seu nome sob reserva por temor de represálias. "Não deveriam estar portando uma arma obrigatoriamente", acrescenta com a voz trêmula. - "Que não o buscasse mais" -

A seis meses das eleições presidenciais de 2026, o primeiro governo de esquerda da Colômbia enfrenta fortes críticas da oposição por seu suposto trato indulgente com rebeldes e narcotraficantes. Em meio a uma escalada de tensões com seu par americano, Donald Trump, Petro deu um giro em sua política de paz com os grupos armados e lançou uma ofensiva com bombardeios nos enclaves de produção de cocaína. Segundo o presidente, o bombardeio no Guaviare em que o jovem morreu foi ordenado diante de um ataque iminente das forças de Iván Mordisco, o rebelde mais procurado do país.

O adolescente estudava em uma escola rural do município de Miraflores, no Guaviare, onde foi recrutado pelo chamado Estado-Maior Central, que se afastou do acordo de paz assinado em 2016 entre o governo e a guerrilha das Farc. "Esses grupos armados permaneciam por ali", conta sua irmã. Quando o levaram à força, o pai foi procurá-lo, mas desistiu rapidamente "por medo e terror".