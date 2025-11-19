Pedro sofre lesão muscular e está fora da final da Libertadores

Exames médicos revelaram uma "lesão muscular na coxa esquerda", explicou o Rubro-Negro em nota, sem dar um prazo de recuperação para o jogador.

O atacante Pedro se lesionou durante um treino e vai desfalcar o Flamengo na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro, em Lima, informou o clube carioca nesta quarta-feira (19).

Na terça-feira, o camisa 9 "sentiu dores musculares durante o treinamento" e "precisou deixar a atividade", aponta a nota.

"O momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente, são muito maiores do que minha ausência nessa reta final", publicou Pedro nas redes sociais.

"Estarei onde estive grande parte da minha vida: na torcida junto com vocês", acrescentou o jogador.

Na semana passada, Pedro havia retornado aos treinos em meio ao processo de recuperação de uma fratura no antebraço direito.