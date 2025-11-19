Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Países Baixos voltam atrás em intervenção de empresa chinesa Nexperia

Autor AFP
Tipo Notícia

Os Países Baixos anunciaram nesta quarta-feira (20) a suspensão de sua intervenção na Nexperia, fornecedora chinesa global de componentes eletrônicos, sediada nesse país europeu.

Essa fornecedora global de componentes eletrônicos está no centro de um confronto entre a China e os Países Baixos, que fez os fabricantes de automóveis temerem uma escassez de chips, com potencial para paralisar sua produção.

A empresa foi adquirida em 2018 por uma companhia chinesa. Mas, no final de setembro, o governo holandês assumiu de fato seu controle, alegando razões de segurança nacional.

Pequim, em resposta, proibiu as reexportações dos produtos da empresa da China para a Europa, aumentando as preocupações dos fabricantes de automóveis.

No entanto, no último dia 8 de novembro, a Comissão Europeia informou que as autoridades chinesas confirmaram a retomada parcial das exportações de chips, como resultado de um acordo comercial entre o presidente Xi Jinping e seu homólogo americano, Donald Trump.

Diante disso, o ministro holandês da Economia, Vincent Karremans, indicou nesta quarta-feira, em comunicado, que "à luz dos últimos acontecimentos", decidiu "tomar uma medida construtiva e suspender [sua] ordem, em virtude da lei sobre disponibilidade de mercadorias, em relação à Nexperia".

Segundo ele, a decisão foi tomada após várias "reuniões construtivas" nos últimos dias com as autoridades chinesas.

"Congratulamo-nos com as medidas que [as autoridades chinesas] já tomaram para garantir o abastecimento de chips eletrônicos para a Europa e o resto do mundo", acrescentou Karremans.

"Vemos nisso um sinal de boa vontade", indicou, e afirmou que continuarão conversando com Pequim "nos próximos meses".

