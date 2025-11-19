Nvidia garante que há uma sólida demanda por chips para IA

As ações da Nvidia subiram nesta quarta-feira (19) nas negociações fora do horário em Wall Street, após resultados que superaram as expectativas graças à intensa demanda por seus chips para inteligência artificial (IA). Os sólidos resultados chegam em meio a um crescente debate entre os analistas de Wall Street sobre uma eventual bolha no setor de IA.

A Nvidia informou lucros de 31,9 bilhões de dólares (R$ 170 bilhões, na cotação atual) para o terceiro trimestre do ano, com receitas recordes de 57 bilhões de dólares (R$ 303,8 bilhões) nesse período, o que fez as ações subirem mais de 3%. O lucro líquido ficou 65% acima do mesmo período do ano passado. "As vendas do Blackwell estão nas alturas, e as GPUs para [computação em] nuvem estão esgotadas", disse o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em um comunicado, referindo-se ao modelo mais recente de seu hardware de última geração. "O ecossistema de IA está escalando rapidamente, com (...) mais startups de IA, em mais indústrias e em mais países", acrescentou.

Espera-se que as receitas do quarto trimestre sejam de 65 bilhões de dólares (R$ 346,48 bilhões), quase 3 bilhões (R$ 16 bilhões) a mais do que o previsto pelos analistas de Wall Street. A maior parte do dinheiro ganho durante o último trimestre veio do setor da Nvidia responsável pelas placas gráficas (GPUs) para centros de dados. Esse negócio gerou 51,2 bilhões de dólares (R$ 272,9 bilhões) em lucros, um aumento de 25% em relação ao trimestre anterior.