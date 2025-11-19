Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nvidia garante que há uma sólida demanda por chips para IA

Autor AFP
Tipo Notícia

As ações da Nvidia subiram nesta quarta-feira (19) nas negociações fora do horário em Wall Street, após resultados que superaram as expectativas graças à intensa demanda por seus chips para inteligência artificial (IA).

Os sólidos resultados chegam em meio a um crescente debate entre os analistas de Wall Street sobre uma eventual bolha no setor de IA.

A Nvidia informou lucros de 31,9 bilhões de dólares (R$ 170 bilhões, na cotação atual) para o terceiro trimestre do ano, com receitas recordes de 57 bilhões de dólares (R$ 303,8 bilhões) nesse período, o que fez as ações subirem mais de 3%.

O lucro líquido ficou 65% acima do mesmo período do ano passado.

"As vendas do Blackwell estão nas alturas, e as GPUs para [computação em] nuvem estão esgotadas", disse o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em um comunicado, referindo-se ao modelo mais recente de seu hardware de última geração.

"O ecossistema de IA está escalando rapidamente, com (...) mais startups de IA, em mais indústrias e em mais países", acrescentou.

Espera-se que as receitas do quarto trimestre sejam de 65 bilhões de dólares (R$ 346,48 bilhões), quase 3 bilhões (R$ 16 bilhões) a mais do que o previsto pelos analistas de Wall Street.

A maior parte do dinheiro ganho durante o último trimestre veio do setor da Nvidia responsável pelas placas gráficas (GPUs) para centros de dados.

Esse negócio gerou 51,2 bilhões de dólares (R$ 272,9 bilhões) em lucros, um aumento de 25% em relação ao trimestre anterior.

No final de outubro, o gigante americano de microprocessadores se tornou a primeira empresa do mundo a superar a simbólica barreira de 5 trilhões de dólares (R$ 26,6 trilhões) em capitalização de mercado.

