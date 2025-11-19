Maioria dos membros do Fed defende manutenção da taxa de juros em dezembro

O momento é de incerteza em relação ao mercado de trabalho e de temor de uma inflação persistente nos Estados Unidos. "Vários participantes sugeriram que, considerando suas perspectivas econômicas, provavelmente seria apropriado manter" a taxa inalterada no restante do ano", diz a ata.

A maioria dos membros do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) é favorável à manutenção da taxa de juros na reunião de dezembro, segundo a ata do seu último encontro, divulgada nesta quarta-feira (19).

Na reunião do fim de outubro, os membros do Fed votaram a favor de um segundo corte consecutivo de 0,25 ponto neste ano, o que situou a taxa de juros de referência no intervalo entre 3,75% e 4,0%.

Após a reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que um novo corte em dezembro não estava certo. Segundo a ata, "os participantes expressaram opiniões muito divergentes sobre qual seria a decisão de política monetária mais adequada" nesse mês.

Embora "a maioria dos participantes" tenha considerado conveniente um corte da taxa no futuro, eles descartaram que o melhor fosse reduzi-la na próxima reunião.

