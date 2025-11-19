Liberdade provisória para ex-número três do Partido Socialista espanhol, investigado por corrupção

Cerdán, suspeito de estar no centro de um esquema para receber dinheiro em troca de concessões irregulares de obras públicas, havia sido enviado à prisão preventiva em junho, pelo juiz considerar que havia perigo de "fuga e destruição de provas".

Santos Cerdán, ex-número três do Partido Socialista e que foi homem de confiança do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, foi libertado provisoriamente enquanto é investigado por corrupção, informou nesta quarta-feira (19) o Tribunal Supremo.

Agora, o juiz de instrução considera que o risco de fuga foi diluído e que o de destruição de provas foi "seriamente mitigado", uma vez que a investigação "já conta" com grande quantidade de material que teria sido "de muito difícil acesso" caso o suspeito estivesse em liberdade.

Por isso, ele foi libertado provisoriamente, com proibição de sair da Espanha e obrigação de "comparecer a cada 15 dias no Supremo", segundo indicou o tribunal em uma nota de imprensa.

Sua saída da prisão ocorre após a divulgação de um volumoso relatório policial que descreve Cerdán como o "elo" que gerenciava o recebimento de propinas de empresas como a de infraestrutura Acciona, das quais obtinha "2% líquido do valor da adjudicação" através de um testa-de-ferro, segundo revelaram meios espanhóis.

Este caso é especialmente sensível para Pedro Sánchez, uma vez que também envolve o ex-ministro e antigo braço direito do dirigente socialista, José Luis Ábalos, e um assessor próximo deste último, Koldo García.