Itália amplia definição de estupro para incluir falta de consentimento

Os deputados italianos aprovaram, nesta quarta-feira (19), a ampliação da definição de violência sexual para incluir atos sem consentimento, no âmbito de uma colaboração pouco comum entre a maioria de extrema direita e a oposição de centro-esquerda. O Irmãos da Itália (FDI, na sigla em italiano), partido de extrema direita da chefe de governo Giorgia Meloni, votou junto com o Partido Democrático (PD) de centro-esquerda de Elly Schlein para atualizar o Código Penal e facilitar os processos por estupro.

O texto, aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, ainda precisa ser ratificado pelo Senado para entrar em vigor, embora sua aprovação na Câmara Alta pareça garantida. Atualmente, o estupro é definido como o ato cometido mediante coerção física, ameaças ou abuso de autoridade. Os defensores da medida argumentam que a revisão da lei facilitaria a denúncia e o julgamento de agressões sexuais, eliminando a obrigação de que as vítimas apresentem sinais físicos de abuso. A norma não altera a pena, que continua sendo de seis a 12 anos de prisão.

A deputada democrata Laura Boldrini, que apresentou a proposta, afirmou que era necessária porque na Itália "persiste o preconceito que culpa as mulheres pela violência sexual que sofrem". Também permitiria centralizar o julgamento no comportamento do agressor, em vez de determinar se a vítima fez o suficiente para se defender. Esta modificação da lei segue várias decisões polêmicas em casos de estupro nos últimos anos, que provocaram indignação nacional.