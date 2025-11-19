Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel pede evacuação de duas aldeias do sul do Líbano onde prevê bombardear prédios

Israel pede evacuação de duas aldeias do sul do Líbano onde prevê bombardear prédios

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Exército israelense pediu nesta quarta-feira (19) a evacuação de áreas de duas localidades no sul do Líbano que, segundo afirmou, abrigariam instalações militares do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, e que planeja bombardear.

"As forças [israelenses] atacarão em breve infraestruturas militares pertencentes ao grupo terrorista Hezbollah em diferentes áreas do sul do Líbano, em resposta às tentativas ilegais da organização de se restabelecer na região", anunciou o coronel Avichay Adraee, porta-voz do Exército israelense, em uma mensagem no X.

O oficial pediu a saída dos moradores dos arredores de dois edifícios, indicados em mapas, localizados nos povoados de Deir Kifa e Shahur.

ha-mj/mdh/jvb/dd/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar