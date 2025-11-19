Israel pede evacuação de duas aldeias do sul do Líbano onde prevê bombardear prédios

O Exército israelense pediu nesta quarta-feira (19) a evacuação de áreas de duas localidades no sul do Líbano que, segundo afirmou, abrigariam instalações militares do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, e que planeja bombardear.

"As forças [israelenses] atacarão em breve infraestruturas militares pertencentes ao grupo terrorista Hezbollah em diferentes áreas do sul do Líbano, em resposta às tentativas ilegais da organização de se restabelecer na região", anunciou o coronel Avichay Adraee, porta-voz do Exército israelense, em uma mensagem no X.