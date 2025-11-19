Israel afirma que matou dois integrantes do Hezbollah no sul do Líbano

"Ontem (terça-feira), o Exército israelense bombardeou e eliminou dois terroristas do Hezbollah nas regiões de Bint Jbeil e Blida, no sul do Líbano", afirma um comunicado militar.

O Exército israelense afirmou nesta quarta-feira (19) que matou dois membros do movimento pró-iraniano Hezbollah em bombardeios efetuados na véspera no sul do Líbano, onde Israel prossegue com seus ataques apesar de um cessar-fogo.

O anúncio acontece um dia após Israel bombardear o campo de refugiados palestinos de Ain al Helue, em Sidon, no sul do Líbano, onde matou 13 pessoas, segundo o Ministério da Saúde libanês.

O Exército israelense afirma que o bombardeio atingiu um campo de treinamento do Hamas, mas o movimento islamista palestino negou possuir infraestruturas militares na área.

Israel continua bombardeando o Líbano, apesar do cessar-fogo estabelecido em novembro de 2024 para acabar com mais de um ano de conflito com o Hezbollah.

