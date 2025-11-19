Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel afirma que matou dois integrantes do Hezbollah no sul do Líbano

Autor AFP
Tipo Notícia

O Exército israelense afirmou nesta quarta-feira (19) que matou dois membros do movimento pró-iraniano Hezbollah em bombardeios efetuados na véspera no sul do Líbano, onde Israel prossegue com seus ataques apesar de um cessar-fogo.

"Ontem (terça-feira), o Exército israelense bombardeou e eliminou dois terroristas do Hezbollah nas regiões de Bint Jbeil e Blida, no sul do Líbano", afirma um comunicado militar.

O anúncio acontece um dia após Israel bombardear o campo de refugiados palestinos de Ain al Helue, em Sidon, no sul do Líbano, onde matou 13 pessoas, segundo o Ministério da Saúde libanês. 

O Exército israelense afirma que o bombardeio atingiu um campo de treinamento do Hamas, mas o movimento islamista palestino negou possuir infraestruturas militares na área.

Israel continua bombardeando o Líbano, apesar do cessar-fogo estabelecido em novembro de 2024 para acabar com mais de um ano de conflito com o Hezbollah.

