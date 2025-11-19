Incêndio no Japão deixa uma pessoa morta e destrói ao menos 170 casas

Um homem na casa dos 70 anos estava desaparecido e os bombeiros encontraram posteriormente um corpo, possivelmente do homem desaparecido, e uma mulher na casa dos 50 anos sofreu ferimentos leves, informou a equipe de resposta a desastres da prefeitura de Oita.

Bombeiros e helicópteros do exército combateram um incêndio nesta quarta-feira, 19, que devastou um bairro no sudoeste do Japão, matando uma pessoa, ferindo outra e forçando a retirada de mais de 170 pessoas.

Dezenas de carros de bombeiros e mais de 200 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio, que ainda não estava totalmente controlado quase 20 horas após seu início. A Força Terrestre de Autodefesa enviou dois helicópteros do Exército UH1 para prestar auxílio.

Pelo menos 170 casas foram danificadas ou destruídas pelo fogo, informou a equipe de resposta a desastres. A área residencial atingida pelo incêndio fica próxima à região costeira de Oita, conhecida pela pesca de cavala, mas não perto dos populares resorts de águas termais da província, chamados onsen, nem das casas históricas com telhados de palha.

O incêndio começou na noite de terça-feira, 18, durante fortes ventos, perto de um porto de pesca na cidade de Oita, na ilha principal de Kyushu, no sul do país. As chamas se alastraram para uma floresta, afetando cerca de 4,9 hectares, informou a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. As autoridades ainda estão investigando a causa do incêndio e como ele se alastrou, disse a agência.

Imagens da televisão japonesa mostraram a fumaça subindo de extensas áreas com casas destruídas e danificadas, embora as chamas alaranjadas já não fossem visíveis por volta da meio-dia. A prefeitura de Oita informou que cerca de 260 residências permaneciam sem energia elétrica na tarde de quarta-feira, pelo horário local. Uma moradora disse à agência de notícias Kyodo que fugiu rapidamente, levando consigo muitos de seus pertences, porque o fogo "se alastrou num piscar de olhos".