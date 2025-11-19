Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equador rejeita reabertura de base dos EUA no país

Em referendo, equatorianos recusam mudança constitucional que permitiria a atuação de tropas estrangeiras no país. Resultado representam uma derrota para o presidente Daniel Noboa.A população do Equador rejeitou neste domingo (16/11) que o país volte a abrigar bases militares estrangeiras. A decisão foi tomada em um referendo nacional e representa uma derrota para o presidente equatoriano, Daniel Noboa, que defendia a implementação de forças americanas no país para combater o avanço do narcotráfico. Até o momento, 61% dos eleitores se opuseram à retomada de bases estrangeiras no Equador, proibidas desde 2008. Com 96% dos votos computados, o resultado não pode mais ser revertido. Além disso, 62% da população também rejeitou a proposta de convocar uma nova Assembleia Constituinte que teria o objetivo de desenhar uma nova Carta Magna, mais dura contra o crime organizado. Os equatorianos também rejeitaram o fim do financiamento estatal aos partidos políticos (58%) e a redução do número de congressistas (53%). O resultado foi tomado como surpresa pelo gabinete de Noboa, já que as pesquisas de intenção de voto davam como certa sua vitória. Ele acatou a derrota em uma publicação no X. "Estes são os resultados. Consultamos os equatorianos e eles falaram. Cumprimos o que prometemos: perguntar-lhes diretamente. Respeitamos a vontade do povo equatoriano. Nosso compromisso não muda", escreveu. O presidente equatoriano chegou a receber representantes dos EUA para apresentar as antigas bases militares americanas nas cidades costeiras de Manta e Salinas, hoje usadas pelas forças armadas equatorianas. Até 2008, Manta era o centro operacional das atividades de interceptação dos EUA, e foi fechada após uma reformulação da Constituição comandada pelo ex-presidente Rafael Correa, que proibiu bases estrangeiras. O referendo acontece em meio à escalada da pressão militar da Casa Branca nas águas do Caribe e do Pacífico, onde realiza sequentes ataques a supostos barcos de narcotraficantes. Noboa defende essa ofensiva como estratégia contra o tráfico de cocaína que sai sobretudo de seus portos. Esta era a última tentativa do presidente equatoriano de passar a medida, que já havia sido rejeitada em embates com parlamentares. Ele também foi barrado pela Justiça ao tentar passar outras mudanças na lei, como a castração química para estupradores ou a vigilância sem ordem judicial. Quase 14 milhões de eleitores foram convocados para votar de maneira obrigatória. Nas ruas de Quito, dezenas de pessoas celebraram os resultados com apitos e gritos de "fora Noboa, fora". "É o triunfo do povo equatoriano sobre a ditadura", disse à agência de notícias AFP Ricardo Moreno, um aposentado de 70 anos. Campanha "nefasta" O Equador atravessa uma crise de segurança, sendo responsável pela maior taxa de homicídios da América Latina: 39 por cada 100 mil habitantes em 2024, segundo a Insight Crime. No poder desde novembro de 2023, Noboa tem mobilizado soldados nas ruas e nas prisões e declarado frequentes estados de exceção, criticados por organizações de direitos humanos, que também denunciam abusos das forças de segurança e aumento dos desaparecidos em operações policiais e militares. Nascido nos EUA e com um discurso duro contra o crime, Noboa fez campanha intensa pela mudança na Constituição. Poucos minutos após iniciada a votação, anunciou a captura na Espanha do chefe da poderosa organização criminosa Los Lobos. "Hoje capturamos 'Pipo' Chavarría, o delinquente mais buscado da região (...) que fingiu sua morte, mudou de identidade e se escondeu na Europa", escreveu no X. Noboa aposta na cooperação internacional para frear o narcotráfico e se converteu em um dos maiores aliados do governo de Donald Trump. Desde que chegou ao poder, estreita laços com Washington mediante acordos migratórios, tarifários e de segurança. Este é o pior revés eleitoral do presidente depois de que, em 2024, ele conseguiu a aprovação via referendo da extradição de equatorianos e do aumento de penas para o crime organizado. gq/cn (AFP, EFE, DW)

